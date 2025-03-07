Аренда недвижимости: инициатива может перейти от арендодателя к квартиросъёмщику

Динамику на рынке аренды жилой недвижимости формируют две основные тенденции, связанные с развитием спроса и предложения, что оказывает влияние на стоимость квартир. В первой половине 2025 года возможна стабилизация цен и их небольшая коррекция после значительного роста в 2024 году, сообщил РИАМО старший финансовый советник ИК Fontvielle Владислав Плитинь.

С одной стороны, пополняются ряды съёмщиков жилья, поскольку для тех, кто не соответствует условиям семейной, дальневосточной и IT-ипотеки, приобретение недвижимости на цикле ужесточения денежно-кредитной политики недоступно. Рост спроса на аренду подогревает рынок, объясняет эксперт.

С другой стороны, наблюдается стремительное расширение предложения. На рынок аренды выходят те владельцы недвижимости, которые планировали продать помещения, но не смогли этого сделать на желаемых условиях в силу сокращения покупательской активности на фоне снижения доступности ипотечных кредитов. Рост количества лотов оказывает на рынок аренды жилой недвижимости охлаждающий эффект.

«По моим наблюдениям, темпы роста предложения существенно превышают темпы расширения спроса», — говорит Плитинь.

Переход инициативы на рынке аренды жилой недвижимости от арендодателя к квартиросъёмщику может охладить рынок, считает он.

«Конечно, ставок прошлого года мы в ближайшее время не увидим, однако в первой половине 2025 года возможна стабилизация цен и их небольшая коррекция после значительного роста второй половины 2024 года. Особенно тенденция может быть заметна в периоды сезонного снижения спроса на квартиры», — отмечает эксперт.