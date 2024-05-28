Аренда на год без регистрации: эксперт рассказала, что скрывают владельцы квартир

В России договоры аренды в основном заключаются на 11 месяцев, чтобы избежать регистрации в Росреестре. Это может привести к тому, что вас могут в любой момент попросить покинуть квартиру. Об этом РИАМО генеральный директор компании «ТСН Недвижимость», вице-президент «Гильдии риэлторов Московской области» Татьяна Рачкова.

«Неочевидный риск для арендатора жилья кроется в мелочи – сроке договора аренды. В России они в основном заключаются на 11 месяцев. Многие собственники квартир настаивают на таком максимальном сроке, опасаясь привлечь к себе дополнительное внимание. Подобная практика сложилась потому, что согласно Гражданскому кодексу, договор аренды сроком от года необходимо регистрировать в Росреестре», – рассказала Рачкова.

Она добавила, что если же владелец жилья захочет сдать его на срок больше года и по каким-то причинами не зарегистрирует договор найма, то тот фактически не будет иметь законной силы.

«Договор найма жилого помещения, участниками которого являются физические лица, сроком от года считается вступившим в законную силу не с момента его подписания обеими сторонами, а с момента регистрации. Если процедура соблюдена не будет, то договор найма не будет иметь законной силы, поэтому арендаторов могут в любой момент попросить покинуть квартиру», — предупредила риелтор.

Рачкова посоветовала, арендуя квартиру по договору сроком от года и выше, обязательно согласовать данный вопрос с собственником и самостоятельно его проконтролировать.

«Узнать, зарегистрирован ли документ, можно на официальном сайте Росреестра в разделе «Проверка документов об объектах недвижимости». Для этого достаточно знать номер договора найма жилого помещения и кадастровый номер объекта недвижимости», – заключила специалист.