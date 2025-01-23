Арбитражный суд вынес решение о сносе «дома-аквариума» в Одинцовском округе

Представители Минэкологии Подмосковья приняли участие в судебном процессе по иску администрации Одинцовского округа к индивидуальному предпринимателю, владельцу земельного участка в деревне Солманово. Ранее, в ходе проверки, проведенной администрацией, было установлено нецелевое использование участка с видом разрешенного использования — для животноводства, растениеводства, рыболовства, звероводства и индивидуального жилищного строительства для членов крестьянского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Как выяснилось, предприниматель возвел на участке два строения, в том числе многоквартирный трехэтажный дом площадью свыше 1600 кв. м, в цокольном этаже которого размещен рыбоводческий комплекс, а помещения верхних этажей сдаются под проживание, причем на момент проверки уже велось строительство четвертого этажа. Как явствует из решения суда, с учетом проведенных проверок в отношении незаконного пребывания граждан, сотрудниками ГУ МВД России по Московской области, совместно с МВД России по Одинцовскому округу установлено, что здание используется как общежитие. При этом эксперты отметили, что здание построено с нарушениями и небезопасно для проживания.

Разрешения на строительство объекта недвижимости предприниматель не получал. Помимо этого, Минэкологии установило, что участок сформирован с нарушениями, поскольку включает в себя земли водоохранной зоны протекающего рядом ручья.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд вынес решение признать возведенный дом самовольной постройкой и обязать предпринимателя снести его.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.