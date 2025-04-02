Анна Митягина рассказала, как в Петербурге справились с нехваткой мест в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина рассказала, как решаются актуальные проблемы в городе, в том числе нехватки мест в школах и детских садах, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Она отметила, что в 2024 году указом президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей» статус ставится на бессрочной основе, также семьи получают расширение прав при достижениии старшим ребенком возраста 18 лет или 23 годам и при его обучении на очной форме. Такая мера привела к 76 647 удостоверениям многодетных семей.

Положительная динамика с получением мест в садах и школах в Петербурге произошла благодаря введению новых объектов образования. Построено 57 детских садов почти на 10,5 тысячи мест и 37 школ на 28,8 тысячи учеников, что значительно снизило написженность родителей.

Митянина также рассказала и о национальном проекте «Семья», стартовавшем с 1 января 2025 года. В него вошли пять федеральных проектов: «Многодетная семья», «Поддержка семьи», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры». «Пушкинская карта» в рамках проекта была продлена до 2030 года.

«Среди особых мер поддержки хотелось бы выделить продление программы материнского капитала до 2030 года, программы „Семейная ипотека“ для семей с детьми — до 2030 года, оснащение и переоснащение 120 перинатальных центров в 2025–2027 годах», — добавила эксперт.