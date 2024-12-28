Английский сад обустроят на территории ЖК Skolkovo ONE в Одинцовском округе

На территории ЖК Skolkovo ONE Одинцовского городского округа обустроят английский сад. Девелопер приступил к очередному этапу благоустройства первой очереди жилого комплекса. На придомовой территории начали высаживать взрослые деревья, среди которых лиственницы, ели и несколько видов дуба, в том числе черешчатый дуб, внесенный в Красную книгу. В проекте будет реализована концепция английского сада с акцентом на естественную красоту природы. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Первый дуб-крупномер и ели уже приживаются во дворах. Всего будет высажено 15 крупномеров. Благодаря использованию взрослых деревьев в жилом комплексе увеличится доля квартир с видами на зеленые пространства. Резидентам жилого комплекса предоставлен широкий выбор премиальных опций, в том числе в обустройстве внутренних пространств проекта.

Концепция благоустройства предусматривает функциональное зонирование с учетом всех деталей и нюансов проживания. Комфортные условия, в частности, будут созданы за счет разделения пешеходных потоков и основных транзитов с учетом предпочтений и интересов жителей разных возрастных групп. На первой линии 9, 10, 11 корпуса, на первых этажах которых спроектированы квартиры с патио, получат прямой выход в Мещерский парк.

Благоустройство проводится в соответствии с дизайн-концепцией, разработанной архитектурным бюро А4. Ее авторы вдохновлялись образами и практиками английского сада с акцентом на нейтральность и умиротворение. Для обеспечения гармоничного внешнего вида территории здесь в течение всего года будут высажены вечнозеленые растения, декоративные кустарники, цветники. Используются разноуровневые посадки и групповые высадки растений для создания цветовых акцентов.

Жилой комплекс Skolkovo ONE («Сколково Уан») ― проект бизнес-класса расположенный в поселке Заречье Одинцовского городского округа, рядом с Мещерским природным парком. Всего в составе ЖК возведут 16 монолитно-кирпичных корпусов высотой 5–9 этажей. Во всех подъездах обустроят большие светлые лобби с высокими потолками и зоной ресепшн.

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