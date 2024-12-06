Андрей Воробьев: в Кубинке появится современное жилье для военных и их семей

«Сегодня мы присутствуем на очень важном мероприятии — в скором времени здесь появится современное жилье и все что нужно для комфортной жизни детей, семей тех, кто служит в этом славном городе. Спасибо командирам, которые всегда проявляют заботу, внимание ко всему, что необходимо для семей наших защитников», — отметил Воробьев.

Он добавил, что в Московской области много доблестных подразделений, и власти стараются всегда быть рядом и с офицерами, и с личным составом, и с жителями городов, где они дислоцируются.

Также в церемонии закладки первого камня поучаствовали замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф. Присутствовали и заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой, командир 45-й бригады Вадим Паньков. Присутствовали и семьи бойцов.

Дом возведут в 2027 году. Он будет состоять из двух секций, высота каждой — 12 этажей. Ключи от новых квартир получат более 330 семей военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ, которые сегодня выполняет задачи в зоне СВО.

Московская область оказывает всестороннюю поддержку 45-й бригаде. Бойцам помогают с техникой, тактическим снаряжением, средствами связи и т. д. Помогают и семьям десантников. Первый камень в строительство дома заложен в год 30-летия основания бригады.

«От имени министра обороны и ребят, которые сегодня достойно выполняют свои боевые задачи, выражаю большую благодарность. Строительство этого дома — большой мотиватор для военнослужащих, потому что они знают: где бы не выполняли задачи, государство всегда найдет возможность сделать все, чтобы тыл был прикрыт», — отметил Юнус-Бек Евкуров.

Строительство дома будет идти при участии Сбера. Банк поддерживает военнослужащих. В этом году вместе с госфондом «Защитники Отечества» он запустил образовательную программу по развитию цифровых навыков, повышению финансовой грамотности, информационной безопасности для ветеранов СВО и их семей.

«Для нас большая честь — построить крепость для них и их семей, чтобы у них в тылу было всё в порядке. Мы постараемся как можно быстрее возвести этот дом, и надеюсь, что уже скоро разрежем ленточку и раздадим ключи семьям наших доблестных бойцов, чтобы они жили в достойных условиях», — сказал Герман Греф.