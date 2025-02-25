Андрей Воробьев: построено общежитие для иностранных работников по регстандарту

В Подмосковье для иностранных работников возвели общежитие по региональному стандарту. Он действует для новых логистических комплексов, складов, оптово-распределительных центров от 30 тыс. «квадратов» и больше, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В общежитие будут направлять приезжих сотрудников, которые легально работают в складском комплексе «Домодедово 2».

«Мы стараемся делать все, чтобы и наши жители, и те, кто приезжает работать в Подмосковье, чувствовали себя комфортно. С прошлого года в области действует новый региональный стандарт. В соответствии с ним бизнес, строя складские и оптово-распределительные центры (площадью более 30 тыс. квадратных метров), а также логистические комплексы, обязан предусмотреть на территории общежитие для иностранных работников. Мигранты, которые легально трудятся в Подмосковье, смогут проживать в непосредственной близости от места работы, где для них созданы цивилизованные условия. К тому же они находятся на удалении от населенных пунктов. Это позволит решать проблему „резиновых квартир“ и нелегальных хостелов, которая доставляет беспокойство жителям», — сказал Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Первое общежитие, возведенное по стандартам Московской области, открыто в складском комплексе «Домодедово 2», подчеркнул губернатор. В марте введут в эксплуатацию еще одно. Суммарно в регионе инвесторы планируют возвести пять подобных объектов.

В построенном общежитии есть комнаты, рассчитанные на двух и четырех человек. Там сделали кухни и бытовые помещения. Созданы условия для того, чтобы иностранным специалистам было комфортно жить рядом с местом работы.

У общежития есть система видеонаблюдения. Ее установили в рамках регионального стандарта.

Камеры видеонаблюдения встроены в систему «Безопасный регион». Благодаря этому получится следить за безопасностью.

Сопровождением проекта занимался центр содействия строительству Подмосковья. Благодаря новым цифровым подходам удалось начать стройку чуть меньше чем за полгода.

Будущие общежития

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян рассказал, что центр содействия строительству региона занимается сопровождением 27 проектов общежитий для сотрудников складских и оптово-распределительных центров. Они возводятся в соответствии с региональным стандартом.

Общежития для рабочих собираются построить в Подольске, Люберцах, Наро-Фоминске, Мытищах, Химках, Домодедове, Дмитровском округе, Балашихе, Солнечногорске, Истре, Богородском, Ленинском и Раменском округах. Главная задача — применяя современные возможности центра содействия строительству, в том числе и цифровые сервисы, сопроводить процедуры, чтобы вовремя начать строительство. В этом случае общежития введут в эксплуатацию одновременно с основными объектами, без рассинхрона, подчеркнул Гарибян.

Такие общежития уже есть в Подмосковье. Однако до этого бизнесмены возводили их по своему желанию. Причем часто здания находились за пределами промышленных площадок и складов.

В рамках регионального стандарта, если строящийся объект по площади будет больше 30 тыс. «квадратов», предприниматель должен предоставить места для временного проживания не менее чем 70% от общего количества сотрудников, у которых нет постоянного места жительства. При этом в общежитии работнику должна быть предоставлена площадь не менее 6 «квадратных метров», а в хостеле — 4 «квадрата».