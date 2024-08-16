Андрей Воробьев: к реализации программы КРТ в Мытищах нужно отнестись серьезно

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с главой городского округа Мытищи Юлией Купецкой. Они обсудили расселение граждан из ветхих и аварийных домов. По словам главы региона, важно отнестись серьезно к реализации программы КРТ, действующей по всей России, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев рассказал, что Госдума приняла законы, которые позволяют решить проблемы не только ветхих, но и аварийных домов. При этом содержать такие дома крайне сложно и самим гражданам, и управляющим компаниям. Поэтому власти планируют поддержать Мытищи в этом вопросе.

«Прошу очень внимательно относиться к реализации КРТ, в том числе в рамках транспортной доступности. Комплексное развитие территорий предполагает большую плотность населения. Здесь важно уделить внимание транспортному моделированию, чтобы люди понимали, где припарковаться, как выехать и въехать в микрорайон или, например, доехать до ж/д станции», — заявил Воробьев.

Чуть более 200 домов входят в общий фонд аварийного и ветхого жилья в городском округе. В следующем году новое жилье получат 285 семей — это 12 домов. По словам Крупецкой, сейчас заключено 25 договоров КРТ. Еще семь заключат в этом и следующем годах.

«В прошлом году мы расселили практически 300 семей (19 домов), в этом году расселяем 314 семей (14 домов), еще 12 домов запланировано на 2025-й. В ближайшие пять лет мы избавимся от аварийного фонда, а ветхие дома, которые тоже будем постепенно признавать аварийными, я думаю, расселим в течение семи лет», — отчиталась Купецкая.