Андрей Воробьев: 25 новых детских садов откроются в 2025 году в Подмосковье

Для удобства и комфорта жителей Московской области в 2025 году в регионе заработает еще 25 новых детских садов, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, население Московской области ежегодно увеличивается на 70-90 тысяч человек и в связи с этим жизнь в регионе должна только улучшаться, поэтому власти держат планку и строят новые важные социальные объекты.

В текущем году планируется завершить строительство 25 современных детских садов в разных округах региона. В Химках появятся сразу два дошкольных учреждения: один на 320 мест в микрорайоне Новогорск-Планерная, другой — на 300 мест в квартале Ивакино.

Люберцы получат самый крупный детский сад на 560 мест. В Сергиево-Посадском округе, в деревне Зубачево Поле, строится садик на 280 мест. Жители микрорайона Южный в Домодедове смогут отдать детей в новое дошкольное учреждение на 240 мест. Также в поселке Поварово Солнечногорска появится детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников.

Большой детский сад появится в Красногорске — его построят в жилом комплексе «Ильинские Луга» на 350 малышей. В Ленинском городском округе откроются сразу два садика: один на 325 мест в поселке Битца, второй — возле деревни Ермолино на 310 детей.

Дошкольное учреждение в микрорайоне 17А города Мытищи сможет принять 260 воспитанников, а в микрорайоне Щелково-7 построят сад на 240 мест. Новый детский сад в Балашихе рассчитан на 250 дошколят.

Масштабное строительство дошкольных учреждений также запланировано в других муниципалитетах региона — в Истре, Лобне, Котельниках, Раменском, Коломне, Одинцовском округе и Подольске.