Андрей Иванов проверил строительство фельдшерского здравпункта в поселке Дубки

В рамках Народной программы партии «Единая Россия» и партийного проекта «Новая школа» секретарь Одинцовской Единой России Андрей Иванов проверил ход строительства фельдшерского здравпункта в поселке Дубки в Кубинке. По его словм, готовность объекта составляет 40%, сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии.

«На площадке работают 30 человек: каменщики, кровельщики, специалисты по металлоконструкциям и гидроизоляции. Уже смонтирован стальной каркас и утеплена „коробка“ здания. Сейчас идут работы по обустройству фасадов и кровли, выкладываются внутренние стены, началась подготовка к отделке и строительству наружных инженерных сетей.

Площадь будущего здравпункта — 100 квадратных метров. Здесь будут кабинеты приема, помещения для вакцинации и палаты для кратковременного пребывания. Учреждение обеспечит первичную медицинскую помощь более чем тысяче человек из Дубков и соседних поселков. Завершить строительство планируем осенью», — рассказал Андрей Иванов.

Здание строится с помощью печати на 3D-принтере — это первый в России социальный объект, возведенный таким способом.

Партийный проект «Военные городки» подразумевает комплексную программу, направленную на улучшение условий жизни в военных городках, и повышение качества жизни проживающих там людей. Эта программа включает в себя не только реконструкцию и строительство жилья, но и развитие социальной инфраструктуры: школ, детских садов, медицинских учреждений, спортивных и культурных объектов, а также благоустройство парков и зон отдыха.