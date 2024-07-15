Аналитики зафиксировали высокие проектные объемы в 5 округах Подмосковья

Московская область оставается одним из наиболее перспективных и развивающихся регионов России. Численность населения данной локации постоянно увеличивается, мотивируя развитие жилого строительства, а также совершенствование инфраструктурной составляющей и комфортной среды, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

По данным аналитиков компании VSN Group, наиболее высокие проектные объемы зафиксированы в 5 городских округах.

В Ленинском городском округе представлено 4,7 млн кв. м, в общем объеме данная локация занимает 20%. В городском округе Мытищи зафиксировано 3,1 млн кв. м, что составляет 13%, а третье место занимает Одинцовский городской округ с показателем 2,8 млн кв. м — 12%. В пятерку лидеров также вошли Балашиха и Красногорск — 2,5 млн кв. м и 2,3 млн кв. м соответственно:

Ленинский округ — 4 779 564,3 млн кв. м, 20%

Мытищи — 3 105 940,3 млн кв. м, 20%

Одинцовский округ — 2 823 156,7 млн кв. м, 12%

Балашиха — 2 578 843,5 млн кв. м, 11%

Красногорск — 2 313 361,5 млн кв. м, 11%

Люберцы — 1 949 179,2 млн кв. м, 8%

Котельники — 855,874,0 млн кв. м, 4%

Химки — 826 428,4 млн кв. м, 3%

Солнечногорск — 815 428,6 млн кв. м, 3%

округ Пушкинский — 782 796,1 млн кв. м, 3%

«Представленные в рейтинге округа находятся рядом с Москвой, при этом экологическая составляющая в них лучше, чем в столице, ведь рядом находится множество природных зон. Более того, в городах расположено большое количество социальных и развлекательных объектов, а также спортивных и деловых кластеров, что также увеличивает комфорт проживания. Что касается транспортной доступности, то за последние годы она была улучшена открытием новых транспортных развязок, а также станций метро и МЦД», — комментирует генеральный директор компании VSN Group Яна Глазунова.

По словам вице-президента, руководителя блока маркетинга и продаж ГК «Страна Девелопмент» Александра Гуторова, у Подмосковья, благодаря последовательной политике городских властей, высокие шансы на быстрое и очень эффективное развитие, которое будет выражаться, в том числе в привлечении большого количества профессиональных и крупных девелоперов, обновлении облика городов и развития экономики.

«Мы видим большой потенциал развития городов-спутников Москвы, о чем говорит и растущий год к году спрос. Именно на ближайшее Подмосковье переключается интерес покупателей, которые раньше рассматривали только московский рынок жилой недвижимости. Сейчас в области предложение дешевле, чем в пределах МКАДа, а качество строительства и окружающая инфраструктура не уступают столичным. Красногорск входит ближний пояс спутниковых городов столицы, здесь мы реализуем сразу два крупных проекта — рядом со станциями МЦД строим современные жилые комплексы «Тетрис» и «М-5» с сопутствующей социальной инфраструктурой», — рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

В топ-10 активно застраиваемых локаций также вошли Люберцы с показателем 1,9 млн кв. м, Котельники, Химки, Солнечногорск и округ Пушкинский.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.