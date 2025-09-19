Аналитики выявили новый тренд: зумеры выбирают ЖК в пригороде вместо дачи

Молодежь больше не мечтает о жизни в центре мегаполиса. Зеленые зоны, тишина и функциональные квартиры за городом для 45% представителей поколения Z кажутся более привлекательными. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе ГК ТОЧНО.

При выборе жилья молодежь обращает внимание не только на цену и метраж, но и на детали. Для 30% важен внешний облик домов, для 15% — наличие огороженной территории, для 10% — удобная транспортная доступность.

Основным фактором при покупке квартиры становится функциональность пространства. Большинство, около 60%, считает обязательным наличие отдельного рабочего места, четверть респондентов ценит панорамные виды из окон и просторные террасы, а для 15% важна большая кухня, которую можно использовать не только для приготовления пищи, но и как место для совместных встреч с друзьями.

При этом 60% опрошенных наиболее привлекательными считают ЖК, расположенные в окружении природы, но где все вопросы обслуживания берет на себя управляющая компания. Такой формат позволяет жить за городом с привычным уровнем комфорта и без дополнительных хлопот. К частным домам молодежь относится заметно осторожнее. Каждый пятый готов рассматривать их только как место для летнего отдыха. Эти настроения особенно ярко проявляются по отношению к дачам, которые постепенно теряют популярность: 40% опрошенных называют главным минусом высокие расходы на обслуживание, 30% указывают на необходимость самостоятельно ухаживать за участком, 20% настороженно относятся к ремонту и внезапным поломкам, а 10% вовсе не считают дачу подходящим местом для жизни.

«Загородное жилье стало трендом среди молодежи. Растет спрос на жилые комплексы, которые сочетают городской комфорт с преимуществами жизни за пределами мегаполиса. Регионы активно развивают проекты комплексного освоения территорий. Яркий пример — Татарстан, который входит в топ-4 по вводу жилья в России», — прокомментировали тенденцию аналитики.

Этот запрос со стороны поколения Z формирует и новое предложение на рынке. Как следствие, развиваются именно те проекты, которые соответствуют запросу на гибрид городского комфорта и загородной экологии.