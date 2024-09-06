Аналитики перечислили районы Москвы с самым высоким ростом цен на вторичку

Хамовники лидируют в рейтинге московских районов по росту цен на вторичное жилье

В московском районе Хамовники зафиксировали наибольший рост цен на вторичном рынке жилья в августе. Соответствующие данные привели сотрудники компании «Инком-Недвижимость», сообщает РБК .

Эксперты отметили, что в последний месяц лета средняя стоимость 1 кв. м в указанной локации увеличилась по сравнению с июлем на 1,78%, до 741,8 тыс. рублей.

По словам руководителя аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрия Таганова, Хамовники оказались на лидирующей позиции из-за проданных там дешевых квартир.

«Также надо отметить, что в экспозиции появились более дорогие объекты, что и сказалось на средней цене», — обратил внимание специалист.

На второй строчке расположился район Солнцево с ростом на 1,06%, до 247,1 тыс. рублей за «квадрат», а третье место занял район Беговой, где средняя цена 1 кв. м выросла на 1,02% и достигла 384,5 тыс. рублей.

Средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке столицы в августе этого года оценивалась в 285,1 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим летним месяцем этот показатель остался прежним, добавили аналитики.