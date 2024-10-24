Аналитики объяснили высокий процент ипотечных сделок в Московском регионе

«Преимущественно на этих территориях представлены проекты комфорт-класса, где доля покупок с привлечением ипотечных кредитов традиционно остается на уровне 70–80%. В то же время в границах Старой Москвы экспонируется большое количество высокобюджетных комплексов», — рассказали аналитики.

Они добавили, что одним из основных драйверов продаж в сегментах «бизнес» и выше сегодня является рассрочка, а доля ипотечных сделок в этих классах традиционно невысокая.

«В сентябре этого года доля ипотеки в границах Старой Москвы снизилась с 76% до 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно на территории Новой Москвы и Московской области сделки с привлечением ипотечных средств даже с текущими ставками остались на уровне 74% и 78% соответственно», — отметили специалисты компании.

Аналитики уточнили, что по итогам первых 3 кварталов 2024 года доля ипотечных сделок в границах Старой Москвы составила 64%, в то время как в прошлом году этот показатель за аналогичный период был 73%. При этом в Новой Москве доля ипотеки за этот период осталась примерно на уровне показателей прошлого года: 83% и 84% соответственно.

«В то же время в границах Старой Москвы на 10% выросла доля неипотечных сделок. Так, в прошлом году за первые 3 квартала показатель составлял 15,1 тыс., а за аналогичный период этого года — 16,7 тыс. Суммарно за 9 месяцев доля ипотечных сделок в сегменте новостроек комфорт-класса в столице составила 79%, а неипотечных — 21%. При этом объем сделок с использованием ипотечных средств в бизнес-классе за этот период составил 59%, тогда как без их привлечения — 41%», — заключили эксперты.