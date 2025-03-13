Алена Кравец объяснила, почему олигархи не хотят покупать замок Пугачевой

Алена Кравец посетила шоу «Звездная кухня „МК“», где в прямом эфире поделилась мнением о причинах, по которым состоятельные жители Рублевки не рассматривают покупку замка Аллы Пугачевой и ее супруга, признанного иноагентом, в поселке Грязь, сообщает сайт MK.Ru .

«А зачем им дом с такими метками покупать? Мы знаем прекрасно, к кому их причисляют. И купить такой объект — это же сразу удар по репутации. Еще будут причислять к финансированию кого-то. Хотя дом хороший, добротный, но никто не будет рисковать», — отметила она.

По мнению Алены, дом Пугачевой со временем придет в упадок. Она подчеркнула, что для сохранения жилища в надлежащем состоянии в нем необходимо постоянное присутствие людей.

Раньше за замком присматривали, как сейчас — Кравец не знает. Она убеждена, что там нужно жить. Алена призналась, что сама живет в частном доме и знает, что он требует постоянного внимания. Стоит упустить момент — и начинаются проблемы. После зимы дом часто выглядит так, словно пережил что-то ужасное, добавила она.

Кравец полагает, что Пугачева чувствует себя некомфортно на Кипре, что, по ее словам, сказывается на ее внешности.

Она думает, что Примадонна и ее муж сожалеют об отъезде. Потери для них оказались значительнее приобретений. По словам Кравец, за границей они никому особенно не интересны. Она добавила, что Алла всегда была выдающейся артисткой, и ей необходима сцена.

«Мы это знаем по нашим возрастным артисткам. Некоторые говорят: „Почему они на пенсию не уйдут?“. Да если уйдут, то для них жизнь закончится», — заключила Алена.