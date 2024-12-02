Алексей Лейпи: в 2024 году объем выдач ипотеки в РФ составит около 5 трлн руб

По предварительным данным, в 2024 году объем выдач ипотеки составит около 5 трлн руб., сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

В этом году показатель значительно отстает от рекордного 2023 года, когда объем выдач ипотеки составил 7,8 трлн руб.

Ряд значительных ограничений в сегменте льготного кредитования, а также сохранение ключевой ставки на заградительном уровне послужили снижению спроса на ипотеку.

«Тем не менее год нельзя называть малоуспешным: если рассматривать динамику за последнее десятилетие, то 2024 год входит в тройку лучших», - сказал Лейпи на Domclick digital forum.

Он напомнил, что в 2020 году было выдано 4,5 трлн руб., а до него объемы выдач не превышали 3 трлн руб.