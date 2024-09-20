Алексеевский пруд благоустраивают вблизи ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе

Вокруг Алексеевского пруда уже проложены новые пешеходные дорожки, обустроена пикниковая зона с беседками и лавочками. На детской площадке смонтирован игровой комплекс, разные виды качелей и карусели, а также канатный комплекс и пространственные канатные конструкции. В зоне воркаут установлены многоуровневые спортивные турники, тренажеры, такие как «Велосипед», «Воздушный ходок», «Орбитрек», «Гребля». Ими активно пользуются посетители парка. Спортивная площадка предназначена для игровых видов спорта: мини-футбола, гандбола, стритбола. Установлены столы для настольного тенниса. Ведутся работы по монтажу урн, скамеек, паркомата и туалетного модуля.

Продолжается реконструкция эколого-просветительского центра «Царская охота». Здесь проводится обустройство входной группы, холла, рецепции с сувенирной лавкой. Уже выполнена реставрация залов «Церемония охоты», «Охота», Зал истории Алексея Михайловича, «История Алексеевской рощи», «Природа Алексеевской рощи», «История возведенных построек».

Проведение работ по благоустройству в национальном парке «Лосиный Остров» — очередной этап в создании комфортных условий для жителей комплексов «Алексеевская роща» и «Новая Алексеевская роща». Здесь предусмотрено развитие социальной инфраструктуры: планируется строительство детского сада для 250 малышей, школы для 1230 учеников и поликлиники на 400 посещений в смену. На первых этажах зданий будут располагаться необходимые объекты сферы услуг: детские центры, магазины, кафе, пункты доставки товаров, аптеки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.