Акведук построят в ЖК «Страна.Парковая» округа Мытищи

На территории ЖК «Страна.Парковая» в городском округе Мытищи построят акведук. Вокруг нового акведука разобьют мини-парк цветущих и луговых трав, обустроят зону хвойных растений, установят игровые и спортивные площадки для активного отдыха детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Для жителей городского округа обустроят общественный бульвар, яркой доминантой которого станет мост, конструктивно повторяющий классический античный акведук. Такое архитектурное решение было выбрано не случайно — совсем рядом высится знаменитый Миллионный мост, построенный по образцу римских акведуков для доставки в Москву воды из мытищинских источников.

По мосту жители смогут неспешно прогуливаться, любуясь окрестностями. Вдоль бульвара и по периметру ЖК будет оборудована дорожка для велосипедов и самокатов.

Между секциями расположатся тренажеры, детские качели, лабиринты и песочный уголок. В зонах для отдыха обустроят амфитеатр, вокруг которого расположатся подвесные гамаки, большие качели, шезлонги и скамейки под теневыми навесами. Кроме того, на территории жилого комплекса организуют общественный огород.

Жилой комплекс «Страна.Парковая» возводится в городском округе Мытищи. Проект предусматривает строительство пяти многоэтажных домов секционного и башенного типа — от 11 до 25 этажей. В рамках первой очереди будет возведен многоквартирный 8-секционный жилой дом на 1 069 квартир с подземным паркингом на 590 машино-мест. В квартале будут построены школа для 550 учеников и детский сад на 250 малышей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.