Акватермальный комплекс «Термы Наутико» открыли в Одинцово

Акватермальный комплекс «Термы Наутико» начал работу в Одинцово 19 февраля. Объект площадью более 8 тыс. кв. м проинспектировал глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании площадью свыше 8 тысяч квадратных метров создан круглогодичный курорт для посетителей всех возрастов. На территории оборудованы пять всесезонных бассейнов, в том числе под открытым небом, работают 16 терм — традиционные и авторские бани, сауны и хаммамы. Также открыты кафе, массажные кабинеты и зоны отдыха.

Объем инвестиций в проект превысил 1,5 млрд рублей, создано 57 рабочих мест. По словам Андрея Иванова, комплекс уже обеспечил налоговые поступления: в 2024 году — 1,5 млн рублей, в 2025 году — 2,3 млн рублей.

«Начиная с 2028 года ежегодные налоговые платежи превысят 60 млн рублей. Для округа это дополнительные рабочие места и стабильные доходы бюджета. Средства пойдут на строительство соцобъектов, благоустройство, дороги», — подчеркнул глава муниципалитета.

Ожидается, что ежегодно комплекс будут посещать более 1 млн человек, а ежедневная пропускная способность составит до 5 тыс. гостей. Для отдельных категорий предусмотрены льготы: ветераны СВО по вторникам и четвергам смогут бесплатно посещать центр в течение трех часов, для членов их семей действует скидка 20%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.