Аквакомплекс с открытыми террасами появится в Ленинском округе

Аквакомплекс с открытыми террасами начали строить на территории гостиничного комплекса «Орловский» в сельском поселении Молоковское Ленинского городского округа, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Здание одноэтажного аквакомплекса будет иметь форму орла, хвост которого «утоплен» в естественный рельеф территории. Общая площадь объекта превысит 14 тыс. кв. метров.

В подвальной части будут предусмотрены вестибюль со стойкой регистрации, раздевалки с душевыми, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, подсобные и административные помещения.

В основной части комплекса размесят зал с оздоровительными и гидромассажными бассейнами на две плавательные дорожки, зоны аэромассажа и гидромассажа, а также бассейн с тремя горками. Здесь же появится зона фудкорта и детский бассейн с аттракционами. Для гостей «Орловского» появится возможность отдохнуть в термозоне с турецким и арома хамамами, финской, травяной и другими видами саун. На первом уровне террасы будет круглогодичный открытый бассейн, соединенный с помещениями других крытых бассейнов, два каркасных, а также летний каскадный бассейн.

Предполагаемая дата окончания строительства — декабрь 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.