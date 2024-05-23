Акушер-гинеколог купила квартиру в Подмосковье по соципотеке

Приняв участие в программе «Социальная ипотека», врач из Ленинского городского округа переехала с семьей из съемной квартиры в собственную «евродвушку», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Стаж акушера-гинеколога родового отделения ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» Елены Чернышовой порядка 30 лет. Опытный, высококвалифицированный врач внимательно относится ко всем пациенткам и охотно делится знаниями с молодыми коллегами.

«Оканчивая школу, я хотела стать именно врачом акушером. Это совершенно необыкновенно видеть радость рождения детей, разделять счастье родителей и осознавать, что и мы причастны к этому чуду», — рассказала Чернышова.

О возможности получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье Елена узнала от коллег. По ее словам, программа помогла их семье решить жилищный вопрос.

«У нас все врачи — я, муж, старший сын, только младший пока школьник. Раньше мы снимали жилье. Новую квартиру выбрали именно такую, какую хотели. Новый жилой комплекс в красивом районе, рядом школа, парк, удобный выезд в Москву. Переехали втроем. Старший сын уже живет отдельно», — сказала Елена.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.