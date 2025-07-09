Аграрный техникум «Холмогорка» в Волоколамском округе капитально отремонтируют

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту ГБПОУ Московской области «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» в с. Ивановское Волоколамского муниципального округа», — сообщил министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» (учебный корпус), Московская область, Волоколамский м. о., г. Волоколамск, с. Ивановское, д. 39». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 6 513,8 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.