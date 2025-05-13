Аграриям Подмосковья советуют продлевать аренду земель за 2 месяца до конца срока

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рекомендуют аграриям региона продлевать договор аренды земельного участка сельхозназначения не менее чем за 2 — 3 месяца до истечения срока действия уже заключенных. Это позволит исключить вероятность предоставления привычного обрабатываемого участка в аренду третьим лицам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В прошлом году в законодательство вступили в силу изменения, согласно которым земельный участок сельхозназначения государственной или муниципальной собственности предоставляется сельхозтоваропроизводителю в аренду при соблюдении ряда условий.

Так, необходимо в обязательном порядке опубликовать извещение о планируемом предоставлении участка на официальном сайте уполномоченного органа власти. При этом, если в течение 20 дней с момента публикации поступают заявления от иных лиц о намерении получить участок, проводится аукцион на право заключения договора аренды. В этом случае арендатор определяется по результатам аукциона, им становится лицо, предложившее наибольшую цену.

Однако, если заявление на пролонгацию договора аренды подается до истечения срока действия ранее заключенного, то земельный участок будет предоставляться без проведения торгов и публикации извещений на сайте уполномоченного органа. Важно учитывать, что при повторном предоставлении земельных участков зачастую выявляются ограничения в оборотоспособности, отсутствующие в момент первоначального предоставления и требующие время на устранение. Поэтому о пролонгации договора необходимо позаботиться заблаговременно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.