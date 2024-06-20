Администрация Мытищ пресекла очередной самострой

Администрация городского округа Мытищи каждый день отрабатывает обращения жителей, ведет мониторинг по выявлению и ликвидации самовольных объектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

В июне суд апелляционной инстанции признал обоснованными и подлежащими удовлетворению требования администрации о сносе самовольных построек на территории по адресу: Челюскинский карьер, д. 3, где был произведен самозахват земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. В рамках дела проведена судебная экспертиза. Суд установил срок для добровольного исполнения решения 3 месяца, в противном случае объект будет снесен силами муниципальных служб.

В микрорайоне Пироговский на улице Фабричной, 3 земельный участок использовался не по целевому назначению. Там можно было бы разместить магазин или даже ресторан, но не автосервис, поскольку объект находится в охранных зонах газопровода и электрокабеля.

В данном случае срок на добровольное исполнение решения выделен в 1 месяц. Если собственником не будет исполнено данное решение, уже в середине июля действия по сносу будут предприняты специальными службами администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.