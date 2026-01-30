Администраторы филиалов БТИ Подмосковья прошли обучение в МФЦ 28 января

В подмосковном БТИ 28 января состоялся семинар для администраторов, которые оказывают услуги в окнах БТИ на базе многофункциональных центров Московской области. В мероприятии приняли участие директора филиалов и специалисты, взаимодействующие с заявителями в 57 центрах «Мои Документы» по всему региону.

Первый заместитель генерального директора ГБУ «БТИ Московской области» Татьяна Люлина отметила, что прием граждан в МФЦ повысил доступность услуг БТИ для жителей. По ее словам, для эффективной работы необходима профессиональная подготовка администраторов, а регулярные обучающие семинары поддерживают высокий стандарт обслуживания.

Дополнительная информация о работе БТИ Московской области доступна в чат-боте @MyBTIServices_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.