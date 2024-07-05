Административно-деловой центр появится на севере Москвы в рамках горпрограммы

На Ленинградском шоссе по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) появится новый административно-деловой центр, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Туда смогут трудоустроиться более 2 тыс. специалистов разных отраслей экономики. Офисный комплекс станет частью обновленной инфраструктуры Северного речного порта, а ввести его в эксплуатацию планируется в 2027 году.

«Административно-деловой центр расположится на берегу Химкинского водохранилища, недалеко от станции метро „Беломорская“. Трудоустроиться туда смогут более 2 тыс. специалистов из разных профессиональных областей. Реализация проекта по программе стимулирования создания мест приложения труда позволит создать комфортную деловую среду в районе и обеспечить местных жителей рабочими местами в шаговой доступности от дома», — уточнил Анатолий Гарбузов.

Коммерческий директор компании Plus Development, инвестора проекта Елена Тарасова подчеркнула, что бизнес-центр класса «В+» общей площадью 48 230,80 кв. м с подземным паркингом станет частью масштабного проекта с единой концепцией.

«Сам подход, когда инвестор входит в проект на стадии ГПЗУ со сформированной концепцией и утвержденным проектом планировки территории, делает его более привлекательным и с точки зрения реализации, и с точки зрения эффективности финмодели. А расположение в локации с хорошей транспортной доступностью и сложившейся инфраструктурой делает его привлекательным для размещения офисов самых разных компаний и создания рабочих мест», — добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве делового центра в ЮАО в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.