94 тыс участков осмотрели земельные инспекторы Подмосковья с начала года

Общее количество осмотренных муниципальными земельными инспекторами с начала года участков достигло 94 тыс. Как сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, выявлено 39,7 тыс. земельных участков площадью 103,4 тыс. га, которые эксплуатируются с нарушением требований земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Самыми частыми нарушениями, которые выявляются в ходе осмотров инспекторов МЗК, — это в первую очередь неиспользование земельных участков, такие инциденты за 8 месяцев этого года выявлены на 32,1 тыс. участках, самовольный захват зафиксирован на 1,4 тыс. участках, нецелевое использование — на 0,9 тыс.», — уточнил Тихон Фирсов.

По словам главы областного имущества, в каждом случае правообладателям даётся время на исправление нарушения.

«Инспекторами в адрес нарушителей направляются разъяснения и рекомендации по соблюдению обязательных требований, в которых подробно расписан порядок устранения нарушений с указанием сроков. В этом заинтересованы обе стороны. Есть земля — она должна использоваться в соответствии с законом, другого не дано», — подчеркнул министр.

Министр назвал также округа-лидеры региона, в которых Мунземконтроль осмотрел наибольшее количество земельных участков. Так, земинспекторы Клина осмотрели 8,9 тыс. участков, Солнечногорска — 6,1 тыс., в Дмитрове — 5,7 тыс. участков, в Можайске — 5,6 тыс., в Ступино — 4,4 тыс.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.