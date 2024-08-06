94 многоквартирных дома поставили на кадастровый учет в Подмосковье за полгода

В Подмосковье ведется активное строительство жилого фонда. Управление совместно с правительством Московской области способствуют ускорению темпов введения в эксплуатацию градостроительных объектов на территории региона для формирования комфортной городской среды в интересах граждан и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

По итогам первого полугодия 2024 года в кратчайшие сроки на государственный кадастровый учет поставлено 94 многоквартирных дома.

Общая площадь жилого фонда за полугодие составляет более 2 млн кв. метров и рассчитана на 32 985 квартир, что позволило обеспечить жильем около 33 тыс. семей на территории Московской области.

«Строительство многоквартирных домов остается одним из приоритетных способов переселения граждан Подмосковья. В этих целях разработан механизм комплексного развития территорий жилой застройки, который позволяет обеспечить граждан новым комфортным жильем, обновить коммунальную инфраструктуру, благоустроить территорию региона и улучшить жилищные условия людей, что является важным показателем роста экономики региона и эффективности реформ, направленных на упрощение и ускорение процедур постановки на кадастровый учет объектов недвижимости. Государственные услуги по оформлению бытовой недвижимости в электронном виде на территории региона осуществляются в течение 1 рабочего дня», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В прошлом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.