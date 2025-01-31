87 сотрудников онкодиспансера Подмосковья получат увеличенную компенсацию за жилье

В последние годы вопрос обеспечения медицинских работников комфортным и доступным жильем становится все более актуальным. 87 сотрудников Московского областного онкологического диспансера получат увеличенную компенсацию за аренду жилья, что станет значительным шагом на пути к улучшению их жизненных условий, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Московский областной онкологический диспансер — это учреждение, где каждый день спасают жизни людей, борющихся с тяжелыми заболеваниями. Работники диспансера — врачи, медсестры и другие специалисты — ежедневно вкладывают свои силы и знания в борьбу за здоровье пациентов. Поэтому увеличение компенсации за аренду жилья позволит специалистам выбирать более комфортные условия проживания, ближе к месту работы или в районах с развитой инфраструктурой, а также стимулирует работников оставаться на своих местах, обеспечивая стабильность и преемственность в коллективе», — рассказала начальник отдела кадров областного онкодиспансера Анна Воробьева.

Увеличенная компенсация за аренду жилья для сотрудников Московского областного онкологического диспансера — это не просто материальная помощь, но и важный шаг к созданию достойных условий для тех, кто ежедневно спасает жизни других людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.