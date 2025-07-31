859 заявок на сертификаты подали переселенцы из аварийного жилья в Подмосковье

В Московской области расширена программа выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилья, которая стартовала 1 июня. С 25 июля к программе помимо собственников присоединились и жители, проживающие в аварийном жилье по договору социального найма. Всего с 1 июня в администрации 40 округов поданы 859 заявлений на жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года», — цитирует пресс-служба министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского.

Сертификат позволяет оплатить покупку за счет государства, которое выкупает 1 кв. м по цене 174 839 руб. Минимальный метраж — 28 кв. м, даже если площадь, принадлежащая собственнику, меньше. Таким образом, выплата по сертификату составит не менее 4 895 492 руб.

О своем желании получить сертификат заявители могут письменно уведомить администрацию своего муниципалитета до 1 сентября. Затем до 1 ноября необходимо выбрать жилье и реализовать сертификат. Важно отметить, что до момента переезда в новую квартиру семья остается жить по старому адресу.

Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить — на эти и другие возникающие вопросы можно получить на «горячей линии» Минстроя МО: 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52, 8 (925) 241-75-11.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.