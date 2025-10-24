850 раз воспользовались услугой по согласованию архитектурного облика в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области подано порядка 850 заявлений на согласование архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Услуга «Согласование архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства на территории Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Проектирование и согласование». Чтобы оформить услугу, нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления и приложить документы: пояснительную записку, объемно-планировочные и архитектурные решения, дополнительно для объектов жилого назначения — схему планировочной организации земельного участка. Ответ поступит в личный кабинет.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней.

В ведомстве отметили, что к услуге подключен умный сервис, который анализирует введенные данные и сообщает о необходимости обращения за услугой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.