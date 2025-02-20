Овчинский: 85% семей в ЦАО воспользовались помощью города при переезде

С начала реализации программы реновации в ЦАО почти 2 тыс. семей воспользовались сервисом «Помощь в переезде», поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Услуга «Помощь в переезде» доступна всем жителям, заключившим договор на новое жилье в рамках программы реновации. Воспользоваться сервисом можно онлайн, оставив заявку на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению, которые находятся на первых этажах новостроек.

«В центре столицы новоселье отпраздновали 2,3 тыс. семей. Из них почти две тысячи, это 85%, воспользовались помощью города при переезде. Благодаря сервису „Помощь в переезде“ жители могут бесплатно вызвать грузчиков и грузовой автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую», — прокомментировал Овчинский.

Подготовиться к переезду поможет также общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации». Из нее можно узнать, как организовано переселение, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который начал переселение по реновации.