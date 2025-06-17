83 объекта выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье за три дня

С 9 по 11 июня в Московской области на торги выставили 83 объекта, из которых 52 земельных участка в аренду, 26 земельных участков на продажу, 3 нежилых помещения в аренду, 1 нежилое помещение на продажу и 1 лот на заключение договора водопользования. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в муниципальном округе Чехов продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 6 соток, расположенный в деревне Чепелево. Начальная цена на торгах — 822 208,59 руб. В Раменском муниципальном округе в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 6 соток, расположенный в селе Константиново. Начальная цена ежегодной аренды — 306 553,62 рублей в год.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений: в городе Лобня сдается в аренду помещение площадью 117,9 кв. м, а в муниципальном округе Чехов, село Крюково на торгах земельный участок 137,62 соток в аренду, под хранение автотранспорта.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в Telegram-канал е комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% договоров по итогам земельно-имущественных торгов в Московской области заключается в региональной информационной системе. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.