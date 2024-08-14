82 аукциона по земельно-имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю

За прошедшую неделю в Московской области прошло 82 аукциона по земельно-имущественным торгам. Всего в них приняли участие 211 претендентов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 4 человека на лот.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на едином портале торгов.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.