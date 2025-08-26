8 тыс рабочих мест создадут в Богородском округе из-за открытия нового склада

Главгосстройнадзор Московской области по результатам проведенной проверки выдал заключение о соответствии построенного склада проектной документации. Новый объект возвели в Богородском городском округе на территории логокомплекса «Обухово-Парк», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки инспекторы особое внимание уделили соблюдению норм безопасности — были комплексно опробованы системы противопожарной защиты.

Общая площадь построенного складского блока превышает 84 тыс. кв. м. В многоярусном трехэтажном здании будут хранить продовольственные и не продовольственные товары.

С вводом в эксплуатацию объекта здесь появится 8 тыс. новых рабочих мест для жителей Богородского округа и соседних территорий.

На территории «Обухово-Парк» уже функционируют складские площади крупного онлайн-ритейлера «Озон» и торговой сети «Все Инструменты». В стадии строительства еще одно здание площадью более 38 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.