73 тыс объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с начала года

Количество зарегистрированных объектов недвижимости в Подмосковье продолжает расти быстрыми темпами. За период с января по ноябрь 2025 года было зарегистрировано более 73 тыс. объектов, среди которых преобладают индивидуальные жилые дома (ИЖС). Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Количество зарегистрированных объектов за десять месяцев составляет 73 753, включая 53 973 частных дома, таким образом план уже выполнен более чем на 100%. Совокупная площадь всех зарегистрированных объектов достигла отметки в 7,8 млн квадратных метров. Общий налоговый потенциал составил 254,7 млн рублей. Министерство активно работает над повышением уровня осведомленности граждан относительно преимуществ регистрации своей недвижимости, проводятся многочисленные обследования земель, и тем владельцам участков, у кого недвижимость еще не оформлена должным образом, направляются уведомления», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Как уточнил министр, с начала года проведено 154 673 обследования земельных участков и направлено гражданам 51 625 уведомлений о необходимости регистрации.

Через МФЦ процедура оформления занимает всего пять рабочих дней, а самостоятельная подача документов через Росреестр снижает сроки до трех дней. Процесс регистрации недвижимости значительно повышает уровень защищенности собственников, способствует прозрачному налогообложению и улучшает общую экономическую ситуацию региона.

Округа-лидеры по числу регистраций за октябрь:

Раменский: регистрация проведена на 747 объектах, из которых 580 являются индивидуальными жилыми домами общей площадью 78 тыс. кв. м. Налоговый потенциал этих зданий оценивается в 2,4 млн рублей;

Истра: оформление выполнено на 639 объектах, включающих 477 частных домов площадью 86 тыс. кв. м, общий налоговый доход которых составляет 3,2 млн рублей;

Дмитровский: зарегистрированы 584 объекта, среди которых 393 жилых дома площадью 56 тыс. кв. м, с налоговым потенциалом 1,8 млн рублей.

Всего же за октябрь зарегистрировано 9277 объектов капитального строительства, из них 6 895 — индивидуальные дома площадью 1,1 млн кв. м., с налоговым потенциалом 33,1 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.