70 тыс кв метров земель в Щелкове могут вернуть государству

Минэкологии Подмосковья и органы прокуратуры продолжают совместную работу по возвращению земель из незаконного пользования. В суд направлено очередное исковое заявление Щелковской городской прокуратуры, которая установила факт незаконного формирования земельных участков в деревне Литвиново, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что гражданину принадлежат два участка сельхозназначения, которые он передал одной из компаний для проведения рекультивационных работ, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — По обоим участкам протекает река Латушка. В ходе землеустроительной экспертизы выяснилось, что участки имеют наложения с береговой полосой и водоохранной зоной реки, а значит, они сформированы с нарушениями Земельного и Водного кодексов России. Общая площадь наложения составила почти 70 тысяч квадратных метров».

В суде Минэкологии поддержит исковое требование прокуратуры об изъятии части участков из незаконного владения и внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости.

Ранее сообщалось, что проходят аналогичные судебные процессы по фактам незаконного формирования участков в щелковской деревне Каблуково, которые накладываются на водоохранную зону реки Воря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.