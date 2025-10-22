сегодня в 18:25

7 объектов физической культуры и спорта построят в Подмосковье в 2026 г

Продолжается реализация масштабной программы по развитию спортивной инфраструктуры. На 2025–2026 годы запланировано строительство и реконструкция целого ряда объектов в разных округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Как сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский, в текущем году будет завершено возведение физкультурно-оздоровительных комплексов в Лобне и в Бронницах.

Кроме того, уже начаты работы по строительству Ледового дворца «Химик» в Воскресенске.

«Каждый новый стадион, бассейн или спортивный зал — это возможность для тысяч людей заниматься спортом и воспитывать чемпионов», — подчеркнул Туровский.

В 2026 году будут построены следующие объекты физической культуры и спорта:

Клин: Клинская школа олимпийского резерва;

Луховицы: Стадион «Спартак» МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс им. Ю. М. Борзаковского»;

Орехово-Зуевский: Стадион «Русич»;

Реутов: Спорткомплекс «Старт»;

Кашира: Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком;

Можайск: Стадион «Спартак»;

Щелково: Плавательный бассейн.

Реализация этих проектов направлена на повышение доступности массового спорта для жителей Подмосковья и создание современной среды для подготовки профессиональных спортсменов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.