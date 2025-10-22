7 объектов физической культуры и спорта построят в Подмосковье в 2026 г
Фото - © МинстройМО
Продолжается реализация масштабной программы по развитию спортивной инфраструктуры. На 2025–2026 годы запланировано строительство и реконструкция целого ряда объектов в разных округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
Как сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский, в текущем году будет завершено возведение физкультурно-оздоровительных комплексов в Лобне и в Бронницах.
Кроме того, уже начаты работы по строительству Ледового дворца «Химик» в Воскресенске.
«Каждый новый стадион, бассейн или спортивный зал — это возможность для тысяч людей заниматься спортом и воспитывать чемпионов», — подчеркнул Туровский.
В 2026 году будут построены следующие объекты физической культуры и спорта:
- Клин: Клинская школа олимпийского резерва;
- Луховицы: Стадион «Спартак» МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс им. Ю. М. Борзаковского»;
- Орехово-Зуевский: Стадион «Русич»;
- Реутов: Спорткомплекс «Старт»;
- Кашира: Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком;
- Можайск: Стадион «Спартак»;
- Щелково: Плавательный бассейн.
Реализация этих проектов направлена на повышение доступности массового спорта для жителей Подмосковья и создание современной среды для подготовки профессиональных спортсменов.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.
«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.