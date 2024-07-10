68 тыс кв метров земель в Щелкове возвращены государству

Суд удовлетворил исковые требования Щелковского городского прокурора об изъятии из незаконного пользования части двух земельных участков, расположенных в деревне Литвиново. Исковые требования поддержало Минэкологии Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Два спорных участка общей площадью свыше 320 тысяч квадратных метров предназначены для сельхозпроизводства и находятся в собственности физического лица. В ходе проверки, проведенной сотрудниками Щелковской городском прокуратуры, установлено, что в границах участков протекает река Латушка, приток реки Вори. Согласно экспертному заключению, земли гражданина имеют пересечение с прибрежной защитной полосой и водоохранной зоной реки, которые приватизации не подлежат в силу требований Водного и Земельного кодексов России», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Общая площадь пересечения составила около 68 тысяч квадратных метров. В исковом заявлении, поддержанном представители Минэкологии, прокурор просил суд изъять эту часть участков из незаконного пользования и внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр недвижимости.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд вынес решение в пользу истца. Также в ЕГРН будут внесены данные об ограничениях на хозяйственную деятельность, накладываемых Водным кодексом РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.