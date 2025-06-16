653 многодетные семьи обеспечили земельными участками в Подмосковье за 5 месяцев

Более 650 многодетных семей обеспечили администрации городских и муниципальных округов Подмосковья бесплатными земельными участками за 5 месяцев 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«За пять месяцев обеспечены земельными участками 653 подмосковные семьи с тремя и более детьми в 41 городском округе. За 14 лет землю в нашем регионе получили 38 190 многодетных. На сегодняшний день на учете по предоставлению бесплатных участков стоят свыше 16,2 тыс. семей», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

За время действия закона выделились лидеры, которые на сегодняшний день показали полное или практически полное выполнение плана по обеспечению многодетных семей землей — это Лотошино, Шаховская, Серебряные Пруды, Ступино, Луховицы и Долгопрудный.

Министр областного имущества Фирсов отметил муниципальные образования, которые в 2025 году обеспечили землей наибольшее количество многодетных семей своего округа. Лидеры этого года: городской округ Домодедово, где администрация передала земельные участки 123 семьям, администрация Жуковского обеспечила 67 многодетных семей, Электросталь передала участки 52 семьям, в Раменском — 43 семьям, Одинцовский — охватил 40 многодетных семей.

В Подмосковье многодетные семьи могут получить социальную поддержку, воспользовавшись услугой министерства социального развития Московской области по предоставлению единовременной денежной выплаты в размере 400 тыс. рублей взамен земельного участка. Для получения выплаты заявителю необходимо подать электронное заявление на РПГУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.