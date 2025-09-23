63 земельно-имущественных аукциона состоялось в Подмосковье за неделю

С 15 по 19 сентября в Московской области состоялось 63 аукциона по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняло участие 134 претендента. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 2 человека на лот. Например, в аукционе по продаже земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в деревне Вялки Раменского муниципального округа боролось 7 человек.

Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется более 5 тысяч объектов недвижимого имущества. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.