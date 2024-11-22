600 семей переехали в построенный по реновации ЖК в Гольянове

Более 600 семей переехали в крупнейший жилой комплекс, созданный в рамках программы реновации на востоке столицы, сообщает «Бриф24» .

С начала лета 2,5 тыс. жителей 13 старых домов начали поэтапный переезд в новый жилой комплекс на Амурской улице в районе Гольяново. ЖК включает в себя свыше 1,1 тыс. квартир с современным ремонтом, соответствующим всем стандартам реновации. Площадь новых жилых помещений превышает 125 тыс. кв. м. Здесь также есть 15 квартир, подходящих для маломобильных граждан.

На придомовой территории предусмотрено 6 детских и 3 спортивные площадки, а также 4 зоны отдыха. На первых этажах новостроек планируется открытие социально-бытовых предприятий, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Всего в районе Гольяново по реновации планируют расселить 101 дом.