6 тысяч рабочих мест появится в деловом центре «Ликова» в ТиНАО

В районе Внуково ТиНАО реализуется проект делового центра «Ликова», в котором создадут 6 тыс. новых рабочих мест. Проект реализуется в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что эта программа крайне важна для развития современной деловой инфраструктуры и формирования гармоничной городской среды. Подобные проекты позволяют москвичам работать недалеко от дома, а городской экономике — получать дополнительный стимул для роста.

«Один из таких проектов — деловой центр „Ликова“ площадью 53,5 тыс. кв. м, который реализуется в районе Внуково. После завершения строительства здесь будет создано свыше 6 тыс. рабочих мест, что позволит укрепить деловой потенциал Новомосковского округа», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Здание будет иметь переменную этажность — от шести до восьми уровней. В скором времени планируется установить демонстрационный макет фасада, который покажет композиционные и технологические особенности объекта. Реализацией проекта занимается инвестиционная группа «Абсолют».

В центре оборудуют четыре входа и современные рабочие зоны. На подземном уровне разместится паркинг на 266 мест для резидентов, а для посетителей предусмотрена уличная парковка на 254 автомобиля.

Как отметил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Сергей Кузнецов, архитектура нового офисного комплекса на Омской улице вдохновлена современными дата-центрами. Черные ламели придадут зданию брутальный облик и будут регулировать освещенность внутри помещений.

«Нижние уровни за счет больших витражных стекол, напротив, получатся более светлыми и легкими, что создаст иллюзию невесомости и позволит успешно интегрировать хайтековское здание в городскую среду», — отметил Кузнецов.

Программа стимулирования создания рабочих мест действует с 2020 года и охватила почти все районы столицы. Инвесторы построят свыше 230 объектов общей площадью более 6 млн кв. метров, включая промышленные предприятия, офисные и торговые центры, а также учреждения образования, культуры и спорта.

Общий объем инвестиций в развитие города и создание рабочих мест превысит 2,2 трлн рублей, что позволит сформировать более 310 тыс. новых вакансий в различных секторах экономики.