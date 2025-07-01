6 имущественных комплексов в Подмосковье предложат инвесторам в июле

Шесть имущественных комплексов областной собственности будут предложены инвесторам в июле для вовлечения в хозяйственный оборот, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«В Подмосковье много комплексов бывших лагерей, санаториев, баз отдыха, рекреационных зон, центров, которые были заброшены или разрушены. Они занимают большие территории и имеют хорошие инвестиционные возможности. Мы предлагаем такие территории инвесторам, которые смогут использовать их для создания туристических, социальных и бизнес-объектов. Это позволит вовлечь недвижимость в хозяйственный и экономический оборот, и что немаловажно использовать ее для блага людей. В июле мы предложим инвесторам 6 имущественных комплексов — свыше 24680 кв.м и более 26 га земли, которые, как мы надеемся, в недалеком будущем станут новыми точками притяжения жителей Подмосковья», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Так, в д. Кузяево Раменского округа будут предложены 13 объектов капитального строительства общей площадью 6020,4 кв.м на земельном участке 10,8 га бывшего санатория 1962 года постройки. Имущество будет представлено на аукцион 4 июля, заявочная кампания продлится до 27 июня. Стартовая цена — 57,2 млн руб.

Следующий аукцион состоится 15 июля, где новых хозяев найдет имущественный комплекс бывшего учебного корпуса из 4-этажного здания, 3 гаражей общей площадью свыше 3900 кв. м и земельного участка площадью 1,3 га в Ногинске на ул. Ремесленная, д. 9. Заявки принимаются до 8 июля. Стартовая цена — 48,8 млн руб.

16 июля планируются торги по продаже имущественного комплекса бывшего оздоровительного учреждения в д. Руднево городского округа Кашира в составе 9 объектов недвижимости — зданий общей площадью 595 кв.м, а также 2672 м коммуникаций и ограждения с земельным участком площадью 2,9 га. Земельный участок имеет вид разрешенного использования «для размещения объекта лечебно- оздоровительного назначения». Заявочная кампания продлится до 9 июля. Стартовая цена — 10,9 млн руб.

Также на торги будет выставлен имущественный комплекс бывшей ветстанции в составе 2 зданий общей площадью 186,3 кв.м на земельном участке 1323 кв.м в г. Электрогорск (туп. Павловский, д. 2). Торги пройдут 16 июля, заявку можно подать до 9 июля. Стартовая цена — 5 млн руб.

В городском округе Клин ищет инвестора комплекс, состоящий из 19 объектов недвижимости площадью 3897,7 кв.м на земельном участке площадью 3,85 га в деревне Акатово (д. 28б). Ранее здания занимал Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Русь». Торги за комплекс назначены на 23 июля, заявки можно подать до 16 июля. Стартовая цена комплекса — 26,1 млн рублей.

А 24 июля состоятся торги за имущественный комплекс в составе 36 объектов капитального строительства общей площадью 8948,8 кв.м бывшего детского оздоровительного лагеря в поселке Цюрупы городского округа Воскресенск. Лагерь расположился на земельном участке площадью 7,2 га, который отнесен к землям особо охраняемых территорий и объектов с видом разрешенного использования «туристическое обслуживание». Стартовая цена комплекса — 35,2 млн рублей, подать заявку на участие в торгах можно до 17 июля.

Подробнее узнать о предлагаемых комплексах и подать заявку можно на площадке АО «РАД».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.