6 детей‑сирот из Подмосковья стали обладателями собственного жилья

В Балашихе 6 детей‑сирот получили ключи от собственного жилья. Их вручила заместитель главы Балашихи Евгения Сирота. Торжественное мероприятие прошло в администрации округа, в нем также принял участие Балашихинский прокурор Никита Брыкин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ребята выбрали квартиры сами с помощью жилищного сертификата. Все квартиры расположены в новых районах, рядом находится необходимая инфраструктура, в квартире сделан ремонт, есть плита, сантехническое оборудование.

«Ежегодно мы всех ребят, которые остались без попечения родителей, обеспечиваем по губернаторской программе жилыми помещениями. Сегодня у нас 6 молодых людей и мы рады искренне их поздравить», — сказала Евгения Сирота.

Государственная программа по обеспечению жильем детей-сирот реализуется в Балашихе при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Всего в этом году жилье в округе получат 37 детей-сирот.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.