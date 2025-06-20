58% россиян не считают нынешние условия семейной ипотеки доступными

58% опрошенных заявили, что не считают семейную ипотеку по-настоящему доступной. При этом почти 40% участников исследования отметили, что готовы рассматривать программу только в случае снижения процентной ставки до 3–5%.

Уровень осведомленности о действующих условиях программы в целом остается невысоким. Более половины (55,3%) респондентов признались, что не знают всех подробностей семейной ипотеки. Тем не менее каждый пятый все же рассматривает ее как способ покупки жилья.

Среди других предложений по улучшению условий участники чаще всего называли снятие региональных ограничений по сумме займа и снижение первоначального взноса.

Около 25% опрошенных хотели бы увеличить лимит кредита, особенно в крупных городах. Примерно каждый пятый назвал желательным снижение первоначального взноса до 10% от стоимости жилья.

Коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин, комментируя инициативу президента РФ Владимира Путина по расширению условий программы, отметил, что включение семей с детьми подросткового возраста может стать важным шагом.

«Семьи с подростками — это достаточно широкий пласт покупателей. Когда ребенок взрослеет, потребность в дополнительном личном пространстве становится особенно ощутимой. Думаю, это подтолкнет многих родителей к покупке более просторной квартиры», — отметил Баталин.