Фото - © Участок на торгах в г.о. Коломна./Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

сегодня в 13:09

56 объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье в 2025 году

9–10 января на торги выставлено 56 объектов, из которых 38 земельных участков в аренду, 17 земельных участков на продажу и 1 нежилое помещение в аренду. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, в Долгопрудном в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 12 соток, расположенный в мкр. Павельцево. Участок расположен в пешей доступности от железнодорожной станции МЦД D1 «Хлебниково». Срок аренды — 13 лет и 2 месяца.

В городском округе Коломна продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 5,07 соток, расположенный в деревне Старое. Начальная цена — 135 303,09 руб.

В округе Чехов в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 8 соток, расположенный в деревне Томарово. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 1 129 456 руб.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в Телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.