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548 домов включили в программу реновации на западе столицы

На западе Москвы в программу реновации включили 548 домов, где живут около 104 тыс. человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Под заселение уже передали 37 новостроек. Сейчас специалисты строят и проектируют еще 48 жилых комплексов. Правообладателями новых квартир стали около 7,5 тысячи семей.

На территории нового квартала в Рублево-Архангельском появятся детский сад для 350 малышей и школа для 1030 учеников.

Помимо этого, в районе Очаково-Матвеевское в проектировании находится образовательный комплекс для 1050 ребят.

В районе Филевский парк уже подходит к концу строительство школы, которую смогут посещать 375 учащихся.