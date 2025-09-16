5 тысяч уникальных пользователей ежедневно посещают столичный портал поставщиков

Столичный портал поставщиков ежедневно посещают более 5 тыс. уникальных пользователей. Платформа объединяет более 60 тыс. заказчиков и свыше 380 тыс. предпринимателей. Каждый день на ней заключается около 1,5 тыс. контрактов, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Портал поставщиков помогает государственным и муниципальным учреждениям из 42 регионов России оперативно закупать необходимые товары, находить исполнителей работ и услуг. За восемь месяцев этого года количество уникальных посетителей площадки достигло 1,2 миллиона, это в среднем 5,2 тысячи в день. Самыми востребованными у посетителей являются разделы с котировочными сессиями и закупками по потребностям, а также каталог стандартных товарных единиц», — уточнил Пуртов.

Он добавил, что наиболее активны на платформе представители Москвы и Московской области. Они составляют половину уникальных посетителей в этом году. В числе лидеров также Пермский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Наиболее популярными категориями закупок являются строительные, канцелярские и хозяйственные товары, средства связи, оргтехника, ремонтные работы, а также медицинские, образовательные, охранные, страховые и информационно-технологические услуги.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первое полугодие 2025 года на портале провели закупки на сумму почти 58 млрд рублей.