5 новых домов и один детский сад строят в квартале «Новое Медведково» Мытищ

Новые корпуса общей площадью 98,2 тыс. кв. метров рассчитаны на 1 282 квартиры. Ввод пяти домов в эксплуатацию в ЖК «Новое Медведково» в подмосковных Мытищах запланирован на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

«Мы продолжаем активно развивать крупный квартал в окружении лесопарков, водохранилищ и озер. Большое внимание уделяем социальной инфраструктуре. В прошлом году в «Новом Медведкове» введена в эксплуатацию крупнейшая школа в Мытищах на 1 735 учащихся. Также здесь построены и работают лингвистическая гимназия и два детских сада. В завершающей стадии — строительство ещё одной дошкольной организации, уже третьей в квартале», — сообщила вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

Планируемый к вводу объем — это монолитные корпуса переменной высотности от 11 до 18 этажей. В новых корпусах широкий выбор квартир площадью от 24,9 кв. метров до 87,2 кв. метров. Кухни-гостиные до 28 кв. метров с двумя окнами и кухни в классических планировках до 19 кв. метров. Среди отличительных особенностей новых домов — большие лоджии до 5 кв. метров, а также близость пешеходного бульвара.

Завершаются работы по строительству детского сада на 260 мест. Новое дошкольное общеобразовательное учреждение девелопер планирует передать администрации городского округа Мытищи. Общая площадь трехэтажного здания — 3,94 тыс. кв. метров, высота одного этажа — 3,6 метров. Детский сад рассчитан на 11 групп, и 45 человек персонала.

«Новое Медведково» — один из крупнейших жилых кварталов комфорт-класса в Подмосковье. Он расположен в северо-западной части Мытищ, в 6 км от МКАД, рядом с уникальными природными объектами — Пироговским лесопарком и Клязьминским водохранилищем. В настоящее время здесь построены и введены в эксплуатацию 31 корпус из 37 запланированных. Собственная инфраструктура квартала расположена на первых этажах жилых домов, в соответствии с принципом шаговой доступности.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.